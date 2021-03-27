وزير الصحة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير بعيادة الصابري المجمعة في بنغازي

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أجرى وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، زيارة إلى عيادة الصابري المجمعة في بنغازي.

واطلع الوزير، رفقة إدارة التفتيش والمتابعة ومكتب مشروعات الصحة بنغازي والشركة المنفذة، على سير العمل ونسبة الإنجاز بالعيادة.

وقالت وزارة الصحة، إن العيادة المجمعة تحتوي على قسم للأشعة متكامل وعيادات تخصصية ومعمل بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى غرفتي عمليات إحداهما للعمليات الكُبرى وأخرى للعمليات الصُغرى.

وأضافت، أن الوزير أعطى تعليماته بتسريع وتيرة العمل وتوفير ما يلزم لافتتاح العيادة في أقرب وقت ممكن.