تسجيل 3 إصابات بفيروس «كورونا» في طبرق و5 حالات شفاء

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس «كورونا»، كما تم تسجيل 5 حالات شفاء.

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، أنها سحبت اليوم عددًا من العينات، وكانت نتائجها بتسجيل 3 حالات إصابة و5 حالات شفاء .

وفد من «الخطوط الجوية الليبية» يبحث إمكانية عودة الرحلات إلى مطار طبرق الدولي

وفي وقت سابق اليوم، زار وفد من شركة الخطوط الجوية الليبية مطار طبرق الدولي، وكان في استقباله مدير عام المطار سعد جاب الله، وتناولت الزيارة إمكانية عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية عبر مطار طبرق.

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