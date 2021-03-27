الانتخابات وخروج المرتزقة ضمن كلمة كوبيش لملتقى الحوار السياسي

وجه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش كلمة إلى ملتقى الحوار السياسي للتعبير عن إشادته بالعمل الذي بذله أعضاؤه خلال المرحلة الماضية بما مكن من الوصول إلى المرحلة الحالية في وقت قياسي.

وقال كوبيش في الكلمة المصوّرة، “لقد حققتم ما لم يكن متوقعاً ليس قبل بضعة أشهر فقط بل قبل بضعة أسابيع خلت”، ووجدتم السبيل لتوحيد البلاد عبر عقد جلسة موحدة للبرلمان بالإضافة إلى الوصول إلى إنشاء سلطة تنفيذية مؤقتهة.

واعتبر المبعوث الأممي أن ملتقى الحوار مهم في الحاضر ومستقبلا، لكنه دعا إلى تقييم المرحلة الماضية من أجل القيام بما هو ضروري ضمن خارطة طريق للمرحلة القادمة يدعمها المجتمع الدولي ويلتزم بها.

وتحدّث كوبيش عن ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من شهر يوليو ليتمكن من ضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات، معتبرا أن استمرار عمل اللجنة القانونية و”التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية”، مشيرا إلى أن الإسراع في استكمال العمل يقطع الطريق أمام من يريد تعطيل الانتخابات.

كما قال المبعوث الأممي إن ملف المصالحة الوطنية يعتبر ذا أهمية بالغة، مقترحا أن تتولى امرأة رئاسة هذه اللجنة، ومؤكدا أن رئيس المجلس الرئاسي، المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اعتبرا أن هذه إحدى أولى أولوياتهما.

وأضاف يان كوبيش أن ليبيا يجب أن تكون ذات سيادة كاملة على أراضيها دون أي وجود أجنبي في إشارة إلى المرتزقة الأجانب المدعومين من أطراف إقليمية ودولية.