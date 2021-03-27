سعد أمغيب: رفع الدعم عن المحروقات لا يحدث إلا في اقتصاد غير مستقر أو طلبات صندوق النقد

فند سعد أمغيب عضو مجلس النواب رؤيته حول قرار تشكيل لجنة لدراسة إمكانية رفع الدعم عن السلع الغذائية والوقود إمكانية، قائلا، تشكيل لجنة لوضع مقترح لرفع الدعم عن المحروقات والسلع شئ وتنفيذ هذا القرار شئ اخر تماماً .

وقال مغيب في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنا على ثقة تامة أن توصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص باستعانة بخبرات وطنية صادقة في مجال الاقتصاد وأسواق المال فإن هذه التوصيات سوف تنصح بتأجيل النظر في موضوع رفع الدعم إلى حين وجود سلطة منتخبة من الشعب ، لعدة اعتبارات من وجهة نظري المتواضعة والغير متخصصة في هذا المجال.

وتابع، أول هذه الاعتبارات هو أن رفع الدعم في تقديري يكون لأحد سببين كما راينا في أغلب دول العالم ، إما من أجل البحث عن اقتصاد مستقر بعد وجود مؤشرات بتراجع هذا الاقتصاد وهذا الأمر أعتقد أنه غير موجود عندنا على الأقل في فترة العشرة أشهر القادمة، وأما استجابة المطالبات صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الدول المتعثرة رفع الدعم عن السلع والمحروقات مقابل الدعم ونحن بحكم أننا في دولة قليلة السكان كثيرة الموارد لا نحتاج إلى دعم صندوق النقد الدولي ولا يجب بأي حال من الأحوال الانصياع إلى هذه الرغبة ان كانت حقيقية من وجهة نظري التي اكرر أنها غير متخصصة .

وتابع، إذاً ما الغاية من وراء رفع الدعم الذي لن يستفيد منه إلا كبار التجار والذي سوف يؤثر بكل تأكيد على شتى مناحي الحياة اليومية للمواطن ابتدأ من غلاء الأسعار الى غلاء اليد العاملة التي سوف تحمل سبب غلائها على ارتفاع أسعار السلع والوقود والتي سوف يدفع ثمنها المواطن الكادح البسيط ، وهنا وبهذه المناسبة انصح أن تبتعد حكومة الوحدة الوطنية عن الولوج في مثل هذه الأمور والابتعاد قد الإمكان عن إصدار قرارات أقل ما يمكن أن نصفها به أنها قرارات تجارية .