الخطوط الليبية تبحث استئناف الرحلات من مطار طبرق

بحث مسؤولون في شركة الخطوط الجوية الليبية مع إدارة مطار طبرق، اليوم السبت، إمكانية عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية عبر مطار طبرق.

وجرت المباحثات خلال زيارة وفد من الشركة يضم عضو اللجنة الإدارة بالشركة عبدالله حسين القذافي رؤساء أقسام الحسابات والمشتريات والإيرادات، والخدمات العامة، ولجنة حصر الأملاك وعدد من الموظفين.

وناقشت وفد الشركة مع إدارة المطار الأملاك والأصول الخاصة بشركة الخطوط الجوية الليبية بمدينة طبرق وآلية التنسيق بين إدارتي المطار والشركة، وإمكانية عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية عبر مطار طبرق لاسيما أن المطار يمتلك كل المقومات لاستقبال كافة الرحلات الداخلية والخارجية.

وأكد مدير عام مطار طبرق سعد جاب الله تعاون إدارة المطار مع شركة الخطوط الجوية الليبية لتعود كسابق عهدها بوتيرة عمل متواصلة، منوهًا بأن الخطوط الجوية الليبية تعتبر أما لشركات الطيران في ليبيا ورمزا وطنيا على الجميع دعمه والوقوف معه.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي زارا مطار طبرق قبل يومين وعقدا اجتماعا بقاعة المطار مع عمداء بلديات منطقة البطنان بحضور مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله.