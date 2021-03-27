مُحذرًا من رفع دعم الوقود.. الطيف: سترتفع الأسعار وتتوقف التنمية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد الأمين السابق للهيئة العامة للسياحة، عمار الطيف، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة لبحث إلغاء دعم المحروقات واستبداله نقديا، على اعتبار أن رفع الدعم عن الوقود سيتسبب في تحريك أسعار باقي الخدمات.

الطائف أكد ، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن رفع الدعم عن المحروقات سيشمل كل قطاعات النقل والإنتاج الصناعي والزراعي والصيد والخدمات التعليمية والصحية والتجارة وغيرها، بما يؤدي إلى ارتفاع سعر الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الأسر الفقيرة.

وذكر أن لكل مقوم اقتصادي في دولة معينة ميزة تنافسية تختلف عن غيرها، قائلا “لا يمكن مقارنة سعر المحروقات في ليبيا، وهي الدولة المنتجة للنفط بسعرها في إيطاليا الدولة المستوردة، دون النظر إلى دخل الفرد في الاقتصاد الإيطالي الذي يملك ميزة تنافسية في مجال الصناعات وتوفر المياه في الزراعة، أدت لارتفاع دخله”.

وأشار إلى قلة أسعار النقل والتنقل داخل إيطاليا؛ سواء النقل العام أو الجوي والبري والبحري والنهري، في حين أنه معدوم في ليبيا، مبينا أن بند النقل بالنسبة لدخل الفرد في ليبيا يلتهم ثلث الدخل، في حين أنه لا يشكل إلا نسبة بسيطة من دخل المواطن الإيطالي، علاوة على أنه مدعوم من الدولة.

كما انتقد الطايف الدعوة إلى تقليص بند المرتبات لمعالجة التشوهات الاقتصادية، قائلا “نعم عدد الموظفين كبير ولا يتلاءم مع عدد السكان ومستوى الخدمات، لكن كان للمرتبات في ليبيا دور اقتصادي آخر مهم، وهو انتشار التنمية والخدمات وبناء المساكن والمزارع واستقرار السكان، وتوقف الهجرة للمدن، وتمكين الليبيين من إرسال أبنائهم إلى المدارس وانتشار التعليم”.

ورأى أن كل ذلك كان بفضل سياسة التوظيف وتوزيع المرتبات التي سخرها الموظفون الليبيون في استحداث مناشط اقتصادية، مضيفا “لولا المرتبات ما كان ذلك يتحقق وبعيدا عن روتين الدولة”، مستطردا “كانت المرتبات ولازالت في ليبيا شكلا اقتصاديا ناجحا لتوزيع الثروة، ولها دور أساسي في السلم الاجتماعي واتساع رقعة الطبقة الوسطى”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أصدر القرار رقم 7 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح برفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي، وتكون اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.