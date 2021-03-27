تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في غدامس و3 حالات شفاء

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة في غدامس أمس، تسجيل 12 حالة موجبة، و3 حالات شفاء،

وأوضح الفريق أن إجمالي الحالات الموجبة في المدينة بلغ 365، منها 47 حالة نشطة، وثلاثمئة وحالة شفاء، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات حتى تاريخ أمس الجمعة.

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