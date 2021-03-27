الغرفة الأمنية بنغازي: “حنين العبدلي” تم القبض عليها بإذن النيابة العامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس “الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي العميد” باسط بوغريس، إن ” حنين العبدلي” ابنة حنان البرعصي موجودة لدى الأجهزة الأمنية ولم يتم خطفها كثل ما تم ترويجه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية .

بوغريس أضاف في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن بنغازي آمنة، وأن وما حدث منذ يومين بشأن ابنة حنان البرعصي ليس خطفا، وأنه قبض في وسط النهار بإذن النيابة العامة بتهمة “حيازة سلاح وتهديد أحد المواطنين” .

وقال رئيس الغرفة إنه تم القبض على أثنين من المشتبه بهم في قضية اغتيال محمود الورفلي، مضيفا أن هناك تحفظ على ذكر أسماء المشتبــه بهم حرصاً على حياتهم .

وأشار بوغريس إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم سيتم حجز أي سيارة معتمة مهما كانت تبعيتها، مؤكدا أنه يمنع منعا باتا دخــول أي قوة أمنية للمنازل إلا بتصريح من النيابة العسكرية ، كما يمنع منعاً باتاً الرماية في المناسبــات والأفراح، مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخالفين.