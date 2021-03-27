الاتحاد الأوروبي يُمدد عملية “إيريني” قبالة السواحل الليبية لعامين

طرابلس 27 مارس 2021م (وال)ـ مدّد الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة صلاحية عملية “إيريني” في البحر المتوسط لعامين آخرين وذلك حتى 31 مارس 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي – في بيان – إن قرار التمديد جاء بعد التقييم الاستراتيجي للعملية الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف البيان إن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد الصادرة أثناء العملية تم تعريفها بدقة أكبر، حسب وصف البيان.

يُشار إلى أن عملية “إيريني” تم إطلاقها من قبل الاتحاد الأوروبي في 31 مارس من العام الماضي، لفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. (وال- طرابلس) ر ت

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