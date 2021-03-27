مدينة سرت تشهد أزمة وقود حقيقية

اكد مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت ان منطقة سرت تشهد أزمة وقود حقيقية ناهيك عن الازمات الاخرى المتعلقة بشح السيولة النقدية بالمصارف ونقص الادوية بالمرافق الصحية ونقص مشغلات مختبر PCR بسرت .

وقال أن المنطقة بالرغم من وجود اربعة شركات نفطية ولها فروع ومكاتب بسرت وان عدد محطات الوقود بالمنطقة سرت أكثر من عشرون محطة جميعها وجلها مقفل.

وأوضح ان شاحنات الوقود تدخل كل 24 ساعة بمعدل محطة واتنين فقط وتشهد طوابير طويلة جدا يكاد المواطن يركد سيارتة ليوم ويومان فى موضوع تعبئية سيارتة بالوقود.

وقال خلال الفترة الماضية لجنة توزيع الوقود وضعت الية من خلال تجهيز كتيبات خاصة للوقود لكل سيارة وتمن الكتيب خمسة دنانير وتدفع للمحطة دينار ايضا ولم تنجح الفكرة وتم ايقافها.