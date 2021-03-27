كوبيتش يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر

شدد المبعوث الأممي يان كوبيتش، خلال كلمته في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، على ضرورة إجراء الانتخابات، داعيا مجلس النواب إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسن تشريعات مناسبة لإجرائها.
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قناة ليبيا
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