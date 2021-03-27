الحاسي يستنكر اغتيال الورفلي ويطالب بالكشف عن ملابسات توقيف ناصر القرش

طالب آمر القوات الخاصة (الصاعقة) عبد السلام الحاسي بضرورة كشف ملابسات توقيف أحد أفراد القوات علي ناصر القرش «الذي أوقف قبل عملية اغتيال المقدم محمود الورفلي»، مستنكراً حادث الاغتيال.

وأضاف الحاسي في بيان مصور، إن القوات الخاصة تستنكر عملية اغتيال الورفلي، معتبرا أنها «جريمة نكراء وقعت في وسط النهار في بنغازي، وعلى مرئى من جميع الأجهزة الأمنية»، مشددا على ضرورة توضيح ملابسات العملية «درءً للفتن وتحقيقا للاستقرار».

وأكد أن «القوات الخاصة منضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي اليد الطويلة للقيادة العامة»، مطالبا الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات اغتيال الورفلي، وتأمين كامل مدينة بنغازي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا