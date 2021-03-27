مركز مصراتة الطبي ينظم ندوة علمية حول تشخيص فيروس كورونا

نظم مركز مصراتة الطبي بالتعاون مع مركز بحوث التقنيات الحيوية، ندوة علمية بعنوان “النجاحات والمعوقات في تشخيص فيروس كورونا في ليبيا”، بمشاركة مجموعة من العاملين في مجال البحوث والتقنيات والتحاليل الطبية وجمع غفير من المهتمين والعاملين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
صحيفة تونسية : العنوشي سهّل مرور 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل 30 مليون دولار
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
وزارة التعليم تعقد اجتماعا بأجدابيا لمناقشة خطة مواجهة وباء كورونا
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الحاسي يستنكر اغتيال الورفلي ويطالب بالكشف عن ملابسات توقيف ناصر القرش
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
لجنة فبراير واللجنة القانونية .. مقارنة الأمس باليوم
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك