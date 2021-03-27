مركز مصراتة الطبي ينظم ندوة علمية حول تشخيص فيروس كورونا

نظم مركز مصراتة الطبي بالتعاون مع مركز بحوث التقنيات الحيوية، ندوة علمية بعنوان “النجاحات والمعوقات في تشخيص فيروس كورونا في ليبيا”، بمشاركة مجموعة من العاملين في مجال البحوث والتقنيات والتحاليل الطبية وجمع غفير من المهتمين والعاملين.

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