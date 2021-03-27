“يان كوبيش”: اللجنة القانونية مكلفة بتسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بضرورة التفكير في بعض الطرق البديلة الأخرى للاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات في ليبيا بحلول الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد “كوبيش” في كلمته خلال الملتقى السياسي الليبي الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أمس الجمعة، أهمية عمل اللجنة القانونية المكلفة لتسهيل عملية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات وكذلك استمرار عملها مع التركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسمًا في إيجاد حل لهذه القضية.

وأضاف قائلا: “آمل أن تسرع اللجنة القانونية في عملها مع هذا التركيز الواضح، وأن تتمكن من استكمال هذا العمل في وقت قريب نسبيًّا من أجل المساهمة في توفير المناخ المناسب وإرسال رسالة قوية إلى أولئك الذين لا يترددون في أمر الانتخابات فحسب، بل يخلقون المشاكل والمعوقات التي توقف هذه العملية، وأنه لن يُسمح لهم بالمضي في هذا النوع من التوجهات”.

وأوضح “كوبيش” أن البعثة الأممية تعمل ممع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية التي ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات بالجودة اللازمة في موعدها.

وتابع قائلا: “أنا ممتن جدًّا لعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديمها هذه الأيام تمويلاً إضافيًّا لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك من خلال برنامج الدعم الانتخابي الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.