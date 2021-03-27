ليبيا

بوابة افريقيا الاخبارية-عبدالله الزائدي ( خاص ) |

27 March, 2021

قال أستاذ و رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور على الشريف أن موضوع رفع الدعم قديم ، وسبق وأن عرض فيه مقترح من العام 2009 ولم ينفذ في تلك الفترة

وقال الشريف في حديث خص به بوابة افريقيا الاخبارية أن ” دعم السلع التموينية لم يعد موجودا في اغلب في ليبيا منذ عام 2014 ، وأن الدعم الموجود حاليا هو في قطاع الطاقة المتمثل في الكهرباء والمحروقات ”

وواصل الشريف قائلا ” معروف اهمية قطاع الطاقة لاي اقتصاد ، اذ يعتبر قطاعا حيويا يجر خلفه كافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي فإن أي إجراء لرفع سعر الطاقة ستؤثر على كافة الأسعار ، فالعلاقة بالكهرباء والمحروقات وباسعار المواصلات سواء في الطائرات أو السيارات او الشاحنات ، وايضا في تكلفة السلع المنتجة التى تعتمد على الكهرباء ، ما يعني أن ارتفاع سعر الطاقة سيؤدي الى تضخم يصاحب هذا الارتفاع “،

وأعقب الشريف تحذيره من الرفع الفجائي لدعم الطاقة مبديا وجهة نظره قائلا ” لذا وجب اتخاذ بعض الاجراءات كأن يتم اولا يتم توفير بنية تحتية جيدة للمواصلات وايجاد مواصلات عامة تشمل كل المدن والقرى والرحلات الدولية ، بل يجب توفير مواصلات في القطاع العام والاهتمام بها وتوفيرها لتغطية الجغرافيا الليبية بحيث تكون اسعارها مخفضة ، و ثانيا أن يرفع الدعم بشكل تدريجي على الاقل في مدى خمس سنوات بحيث لا يشعر المواطن بهذا الرفع ، فالرفع الفجائي سيتسبب في مشاكل كثيرة جدا ، و ثالثا توفير بدل نقدي للوقود سواء مبالغ نقدية او استخدام البطاقات الذكية التي تشحن شهريا و في جانب الكهرباء و في حالة لم تدفع نقدا تحدد كمية للاستهلاك تباع بسعر رخيص ويدفع خارج الكمية بسعر التكلفة “

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة قد اصدرت قرارا بتشكيل لجنة لدراسة رفع الدعم عن السلع التموينية والمحروقات ، وضم القرار الذي اثار جدلا واسعا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية .