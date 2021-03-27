قال أستاذ و رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور على الشريف أن  موضوع رفع الدعم   قديم  ، وسبق وأن عرض  فيه مقترح من العام 2009 ولم ينفذ في تلك الفترة  
وقال الشريف في حديث خص به بوابة افريقيا الاخبارية  أن ” دعم السلع التموينية لم يعد موجودا في اغلب في ليبيا منذ عام 2014  ، وأن الدعم الموجود حاليا هو في قطاع  الطاقة المتمثل في  الكهرباء والمحروقات ”  
وواصل الشريف قائلا  ” معروف اهمية قطاع الطاقة لاي اقتصاد  ، اذ يعتبر قطاعا حيويا  يجر خلفه كافة القطاعات الاقتصادية  وبالتالي  فإن أي إجراء  لرفع سعر الطاقة  ستؤثر على كافة الأسعار  ، فالعلاقة بالكهرباء والمحروقات  وباسعار المواصلات  سواء في الطائرات أو السيارات او الشاحنات ،  وايضا  في تكلفة السلع المنتجة  التى تعتمد على الكهرباء ، ما يعني أن ارتفاع  سعر  الطاقة سيؤدي  الى  تضخم  يصاحب هذا الارتفاع  “،
وأعقب الشريف تحذيره من الرفع الفجائي لدعم الطاقة مبديا وجهة نظره قائلا  ”  لذا وجب  اتخاذ بعض الاجراءات  كأن يتم اولا  يتم توفير بنية تحتية  جيدة  للمواصلات وايجاد مواصلات عامة  تشمل كل المدن والقرى والرحلات الدولية  ، بل يجب توفير مواصلات في القطاع العام والاهتمام بها  وتوفيرها لتغطية الجغرافيا الليبية  بحيث تكون اسعارها مخفضة  ، و ثانيا أن يرفع الدعم  بشكل تدريجي  على الاقل في مدى خمس سنوات  بحيث  لا يشعر المواطن بهذا الرفع  ، فالرفع الفجائي سيتسبب في مشاكل كثيرة جدا  ،  و ثالثا  توفير بدل نقدي للوقود  سواء مبالغ نقدية او استخدام  البطاقات الذكية  التي  تشحن  شهريا  و في جانب الكهرباء و في حالة لم تدفع نقدا تحدد كمية للاستهلاك  تباع بسعر رخيص ويدفع خارج الكمية  بسعر التكلفة “
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة قد اصدرت قرارا بتشكيل لجنة لدراسة رفع الدعم عن السلع التموينية والمحروقات ، وضم القرار الذي اثار جدلا واسعا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية  .