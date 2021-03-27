كوبيش: الدبيبة لم يوفِ بتعهده بشأن “مناصب النساء”

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أنه يدرك “خيبة الأمل التي أصابت الجميع عندما أخفق رئيس الوزراء الدبيبة في ترشيح المزيد من النساء للمناصب الوزارية”.

وقال كوبيش، الجمعة، في كلمة عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن حقائب وزارية مهمة، كوزارة الخارجية ووزارة العدل هي الآن في يد المرأة، غير أن ذلك لا يكفي، وهذا ليس التعهد الذي قدمه (الدبيبة) عندما تم انتخابه؛ حيث كان تعهده واضحاً جداً بالالتزام بنسبة 30 بالمائة من النساء في المناصب العليا.

وكشف المبعوث الأممي أنه التقى عبر الاتصال المرئي مع مجموعة من النساء ومع نشطاء المجتمع المدني المنظمين في “حركة 24 ديسمبر”، لبدء مناقشات حول كيفية إشراك الأطراف المعنية المهمة للغاية؛ النساء والشباب والمجتمع المدني، في الانتخابات بل وأيضاً لصالح إجراء الانتخابات من خلال حملتهم السياسية.

وبشأن سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، أكد كوبيش أن البعثة نواصل العمل على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، موضحا أنها “عملية صعبة ولكننا لا نتحدث عنها فقط، وبوسعي القول إنه في لقاءاتي مع عدد من الدول الأجنبية، هناك اتفاق على الحاجة إلى معالجة هذا الأمر”.

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