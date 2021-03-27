الخبرة القضائية ينظم ورشة عمل بعنوان “مهارات الموظف المتميز”

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظّم مكتب التدريب والتطوير بفرع مركز الخبرة القضائية والبحوث بنغازي، ورشة عمل بعنوان “مهارات الموظف المتميز” .

واستهدفت الورشة موظفي المركز ومسؤولي التدريب في مختلف مؤسسات الدولة، حيث حضر الورشة كلاً من رئيس قسم التدريب ببلدية بنغازي أستاذ خالد المسلاتي، ورئيس قسم التدريب بالتسجيل العقاري أستاذ حمدي الشهيبي، والأستاذ فتحي مفتاح عن المؤسسة الوطنية للنفط والأستاذة سالمة الشيخي عن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والأستاذة سعاد ادريس عن مستشفي النفسية .

و ألقيت خلال الورشة” محاضرة تخللتها العديد من الموضوعات والتي تم مناقشتها مع الحاضرين بخصوص عنوان الورشة سالفة الذكر.

وفي ختام الورشة قام مدير مكتب التدريب والتطوير بالإدارة العامة “وليد يحيى” بشكر وتكريم المدرب القائم على الورشة وقام بتقديم شهادات حضور للمشاركين.

ومن جهته، قدم منسق التدريب بفرع بنغازي الدكتورة آيات فوزي محمد غيث درعاً وشهادة تقدير باسم جميع موظفي الفرع مدير فرع بنغازي ” محمد البرغثي” تقديرا لدعمه المستمر للرقي بمستوى آداء مركز الخبرة القضائية والبحوث متمثلا في فرع بنغازي.

وأثنى مدير مكتب التدريب والتطوير بالإدارة العامة، مجهودات منسق التدريب بفرع بنغازي في سبيل السعي المستمر لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وكذلك التسيير الناجح للورشة، وذلك من خلال التجهيز بمجهودات ذاتية وخلق مناخ مناسب لتنفيذ هذا الحدث.

كما صرّح المدرب “مجدي الشريف” بأنه سوف يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش بشكل مجاني في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة وسوف تكون الدعوة عامة عن طريق تنسيقية مسؤولي التدريب بالقطاعات العامة.