مصدر بـ«الوطنية للنقل البحري»: الناقلات الليبية بعيدة عن أزمة قناة السويس

كشف مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للنقل البحري أن الناقلات الليبية التي تعمل في المياه الدولية بعيدة عن قناة السويس ولم تكن ضمن الناقلات العالقة المكدسة التي وصل طابورها إلى الهند، وفق وصف صحيفة “غازيتا” الروسية.

وتمر خمسة أيام على جنوح سفينة نقل الحاويات العملاقة “ايفريغن” في قناة السويس ونشوء أزمة عالمية في حركة البواخر.

وقال المصدر بالشركة الوطنية للنقل البحري، ٱن الناقلات الليبية تعمل في البحر المتوسط، في إشارة إلى ناقلات المحروقات وناقلات أخرى تعمل في شرق آسيا وبين شمال أوروبا وأمريكا.

وأوضح المصدر أن مكان عمل ناقلات النفط الجديدة الثلاثة وهن “انوار بنغازي، وفزان، واين حوقل” التي اقتنتها الشركة مطلع العام الجاري، نشاطهن الحالي متمركز في منطقة شرق آسيا.

ويمر من قناة السويس حوالي 12 % من حجم التجارة العالمية، ويسبب جنوح السفينة “ايفريغن” خسائر قدرها 400 مليون دولار للاقتصاد العالمي في كل ساعة، وارتفع على إثرها الشحن التجاري من الصين بنحو 4 أضعاف.