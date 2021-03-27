كوبيش: نوصي السلطة الليبية بتعيين امرأة في منصب رئيس لجنة المصالحة الوطنية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن عقده لقاء أمس الجمعة عبر الاتصال المرئي مع مجموعة من النساء ومع نشطاء المجتمع المدني المنظمين في “حركة 24 ديسمبر”.

وقال كوبيش في كلمته بملتقى الحوار السياسي، إن اللقاء جاء لبدء مناقشات حول كيفية إشراك الأطراف المعنية المهمة للغاية؛ النساء والشباب والمجتمع المدني، في الانتخابات بل وأيضاً لصالح إجراء الانتخابات من خلال حملتهم السياسية وغيرها، ومن خلال العمل في مجالات عديدة.

وقال: “ما يبعث على التشجيع أن أرى مطلبهم الواضح وتركيزهم الواضح، وأتطلع إلى العمل معهم في المستقبل عن كثب”.

وأضاف المبعوث الأممي: “أثرت هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الدبيبة قبل أيام وتعهد بتقديم الدعم اللازم بما في ذلك الموارد المالية اللازمة للمفوضية لتتمكن من إجراء الانتخابات، وسعدت للغاية لأن ألاحظ أنه بعد يوم أو يومين من لقائنا جاء في زيارة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووافق مرة أخرى على تقديم الدعم وهذه خطوة مرحب بها، على الأقل من وجهة نظري”.

وتابع: “أدرك أن العملية بطيئة للغاية فيما يتعلق بالمناصب السيادية وهي مدرجة في جدول أعمالي وجدول أعمالنا، وأدرك خيبة الأمل التي أصابت الجميع عندما أخفق رئيس الوزراء الدبيبة في ترشيح المزيد من النساء للمناصب الوزارية، نعم حقائب وزارية مهمة، كوزارة الخارجية ووزارة العدل هي الآن في يد المرأة، غير أن ذلك لا يكفي، وهذا ليس التعهد الذي قدمه عندما انتخبتموه؛ كان تعهده واضحاً جداً: 30 بالمائة من النساء في المناصب العليا وسنواصل العمل معه”.

واستكمل: “بالطبع ثمة مهمة كبيرة وهي المصالحة الوطنية وأتذكر مجدداً من الاجتماع الذي عقد في شهر فبراير، إن رئيس المجلس الرئاسي، المنفي، قال بوضوح شديد أن هذه إحدى أولى أولوياته، وسمعت من رئيس الوزراء الدبيبة قبل عدة أيام فقط أن هذه إحدى أولوياته الرئيسية، لذا فإننا نحثهم ليس فقط على إعلان ذلك بل والإسراع في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء لجنة للمصالحة الوطنية وإعداد خطة والبدء في تنفيذها، وآمل أن تقوم السلطة التنفيذية بتعيين امرأة في منصب رئيس لجنة المصالحة الوطنية، وسأوصي بذلك بشدة”.