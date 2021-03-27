القبض على شاب متهم بخطف أخيه و تهديده بسلاح أبيض

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال من إلقاء ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺏ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ خطف أخيه و تهديده بسلاح أبيض نوع “ساطور” قبل أن يتمكن المجني عليه من الهروب .

وكان ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ قد تعرض لأخيه في وقت سابق بتهديد على خلفية نزاعات عائلية محاولا وضعه في صندوق السيارة و لكن الأخ المجني عليه تمكن من تحرير نفسه والهرب والحضور لمركز الشرطة لتقديم بلاغا حوله.

يذكر أن للمتهم أكثر من محضر في ذات المركز جميعها تصب في إساءة معاملة أفراد الأسرة بالتهديد والضرب .

وأكد أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال أنه تم ضبط أقوال الجاني، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته لجهات الاختصاص .