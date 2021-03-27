ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

27 March, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعات خارجة عن القانون اليوم السبت بسرقة اسلاك مسافة 300 متر ضغط عالي خط عبد الكبير فرعية الإطارات بمنطقة غوط بوساق بدائرة السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة حيث يغذي هذا الخط ستة محولات.

و جدّدت الشركة دعوتها كافة الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الكبير التي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية، وتخلي مسؤوليتها التامة عن ماتسببه هذه الاعتداءات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على العديد من المناطق.