الدبيبة يحضر افتتاح معرض “يوميات ساخرة” للفنان العجيلي العبيدي

طرابلس 27 مارس 2021 (وال)- افتتح مساء اليوم السبت بدار الفنون التشكيلية بطرابلس، معرض” يوميات ساخرة” للفنان التشكيلي العجيلي العبيدي.

وحضر الافتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، ورئيس جمعية الفنون التشكيلية، ولفيف من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالفنون التشكيلية.

وعلى هامش المعرض، أجرى رئيس الحكومة جولة اطّلع خلالها على الدار وشاهد العديد من اللوحات والأعمال الفنية.

ويستمر المعرض إلى يوم 1 أبريل ويعرض رسومًا ساخرة للفنان العجيلي العبيدي لاقت استحسان الحضور. (وال- طرابلس) ر ت

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