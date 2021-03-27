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سبها تضع همومها على طاولة نائب الدبيبة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش اجتماع موسّع عقد في مدينة سبها، السبت، جملة من الملفات المتعلقة بالخدمات والأمن داخل البلدية.

ووفق بيان لبلدية سبها، فقد ترأس المجلس البلدي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والأجهزة الأمنية داخل البلدية، وممثلي الشركة العامة للكهرباء عن المنطقة الجنوبية.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع ناقش “حزمة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الملف الأمني داخل بلدية سبها، وملف الكهرباء وملف الخدمات داخل البلدية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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