سبها تضع همومها على طاولة نائب الدبيبة

ناقش اجتماع موسّع عقد في مدينة سبها، السبت، جملة من الملفات المتعلقة بالخدمات والأمن داخل البلدية.

ووفق بيان لبلدية سبها، فقد ترأس المجلس البلدي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والأجهزة الأمنية داخل البلدية، وممثلي الشركة العامة للكهرباء عن المنطقة الجنوبية.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع ناقش “حزمة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الملف الأمني داخل بلدية سبها، وملف الكهرباء وملف الخدمات داخل البلدية”.

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