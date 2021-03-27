كأس دبي العالمية.. "ميستك غايد" يبقي اللقب في الإمارات

أبقى “ميستك غايد” لقب كأس دبي العالمية للخيول في الإمارات، للنسخة الثالثة على التوالي، بعد فوزه السبت بالشوط الرئيس للنسخة الخامسة والعشرين من الحدث الذي تبلغ قيمة جوائزه 26.5 مليون دولار أميركي.

وخلف” ميستك غايد” مواطنه “ثاندر سنو” الفائز باللقب عامي 2018 و2019، قبل أن يتم إلغاء السباق في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يجد جواد فريق غودلفين المملوك من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، أي صعوبة في الفوز بعدما قطع مسافة 2000 مترا على المضمار الرملي في زمن قدره 2.01.61 دقيقة، وبفارق 3.75 طول عن الياباني”تشو ويزارد”.

وحصل البطل على 7.2 مليون دولار من أصل 12 مليون دولار مخصصة كجوائز للشوط الرئيس، في في حين نال وصيفه 2.4 مليون دولار.

وقال الفارس لويس سايز بعدما قاد الجواد لفوزه الاول الكبير بسباق من هذا النوع “منذ أن وطئت قدماي أرض دبي كنت أحلم بالفوز باللقب”.

وتابع: “كانت وتيرة السباق سريعة للغاية، وشهدت منافسة قوية لكنني تمكنت من اللحاق بالمقدمة بفضل الانقضاض السريع الذي يملكه “ميستك غايد” والذي أهله للركض حتى تبوأ المركز الأول”.

وكان هذا الفوز الثالث عشر للإمارات في الشوط الرئيس، لتعزز رقمها القياسي في عدد مرات الفوز بالسباق منذ انطلاقه عام 1996، مقابل 8 للخيول الأميركية ومرة واحدة لأستراليا والبرازيل واليابان والسعودية.

وكان للإمارات حصة الأسد، بحصدها 3 من الأشواط الثمانية الاخرى، حيث فاز الحصان “دريان” بسباق دبي كحيلة كلاسيك (2000 م على المضمار الرملي، 750 ألف دولار)، و”ريبيلس رومانس” بسباق درابي الإمارات (1900 م رملي، 270 ألف دولار) و”لورد نورث” بدبي تيرف (1200 م عشبي، 4 ملايين دولار).

وحقق الجواد الفنزويلي”زيندين” رقما قياسيا جديدا في سباق دبي غولدن شاهين البالغة جائزته 1.5 مليون دولار بعدما قطع مسافة 1200 م على الارض الرملية في 1.09.12 دقيقة، لكنه تعرض لاصابة قوية بكسر في ساقه بعد وصوله الى خط النهاية أدت إلى سقوط فارسه انطونيو فريزو عن صهوته.

ولم يتم تتويج المالك والفارس كما جرت العادة بسبب حالة الجواد الصعبة.

كما فاز الحصان الليبي “سيكرين أمبشن” بسباق غودلفين مايل (1600 م رملي، 750 ألف دولار)، والبريطاني “سابغيكتفيست” بكأس دبي الذهبي ( 3200 م عشبي، 750 ألف دولار) والأميركي “اكسترافاغانت كيد” بالقوز للسرعة (1200 م عشبي، مليون دولار) والسعودي “مشرف” بدبي شياء كلاسيك (2410 م عشبي، 4 ملايين دولار).