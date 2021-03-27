“الدبيبة” يصدر قرارا بصرف مكافأة مالية شهرية لمستحقي المعاش الأساسي

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013.

ونشرت حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت، قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2021، والذي نص على صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي بحيث يصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا، مبلغا قدره 650 دينارا للمستحقين ممن لا يعولون، و700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين، و800 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من 3 أفراد فأكثر،.

وأشار القرار إلى العمل بما نص عليه إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013.