هيومن رايتس ووتش: على حكومة الوحدة الوطنية تأمين أجواء مثالية لانتخابات ديسمبر المقبل

ليبيا – أكدت الباحثة الأولى المتخصصة بشؤون ليبيا في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه العديد من التحديات الماثلة أمامها.

صلاح أوضحت في تصريحات أدلت بها إلى الموقع الرسمي للمنظمة تابعتها صحيفة المرصد أن الحكومة مطالبة على الأقل بإعطاء الأولوية العاجلة لسيادة القانون والعدالة والمساءلة وكلها عوامل أساسية لضمان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وعادلة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضافت صلاح أن هذه الانتخابات ستكون الاختبار الحقيقي لحكومة الوحدة الوطنية ومدى قدرة السلطات على حماية حرية التجمع وتكوين التجمعات السياسية والتعبير للمشاركين مع أهمية الالتزام علنا بشروط تمكن المرشحين من إجراء الحملات الانتخابية بشكل حر مع خطة أمنية قوية لتأمين مراكز الاقتراع.

واختتمت صلاح تصريحاتها بالتأكيد على وجوب توفير مراجعة مستقلة لسجل الناخبين وتأمين المحاكم لتمكينها من الفصل في النزاعات الانتخابية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية