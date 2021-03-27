حكومة الوحدة تصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي

قررت حكومة الوحدة الوطنية، السبت، صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013.

ووفق القرار الذي اطلعت عليه “218”، فإن إجمالي ما يتقاضاه المستحقون الذين لا يعولون أحدا يصبح 650 دينارا شهريا، وللمستحقين من الأسر المكونة من فردين 700 دينارا شهريا، وللمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر 800 دينارا شهريا.

ودعت الحكومة الجهات المختصة إلى تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، مشيرة إلى أنه مستمر إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الادارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم (12) السنة 2013.

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