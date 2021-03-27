شركة الكهرباء: لم نعد نحتمل سرقة الأسلاك وانقطاع التيار عن المواطنين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعات خارجة عن القانون اليوم السبت بسرقة أسلاك مسافة 300 متر ضغط عالٍ بخط عبد الكبير فرعية الإطارات بمنطقة غوط بوساق بدائرة السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة، حيث يغذي هذا الخط 6 محولات.

وقالت الشركة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إنها ضاقت ذرعا نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل.

ودعت الشركة كافة الجهات ذات الاختصاص لتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الكبير التي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية.

وأضافت الشركة أنها تخلي مسؤوليتها التامة عن ما تسببه هذه الاعتداءات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على العديد من المواطنين.