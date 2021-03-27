الدبيبه يصدر قرارا بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد ادبيبه، اليوم السبت، قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشاتهم الشهرية.

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2012 ، سيتقاضى المستحقين الذين لا يعولون أسر 650 دينار إضافة إلى معاشهم الأساسي، فيما سيتقاضى من يعولون أسرة مكونة من فردين مبلغ 700 دينار إضافية.

وبحسب نص القرار سيتقاضى من يعولون أسرة مكونة من 3 أفراد أو أكثر 800 دينار إضافة إلى معاشهم الأساسي.

وأوضحت الحكومة في القرار، أن هذه المكافأة ستصرف إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار سيبدأ من تاريخ صدوره من قبل الجهات المختصة تنفيذه.