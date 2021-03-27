مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يُصدر قرارًا يقضي بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي

طرابلس 27 مارس 2021 (وال)- أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت، قرارًا يقضي بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي، إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013 م.

هذا وتضمن القرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى: صرف مكافأة مالية بحيث يصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريًا وفق الآتي:

مبلغ وقدره 650 دينار للمستحقين الذين لا يعولون.

مبلغ 700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين.

مبلغ 800 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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