حراك من أجل 24 ديسمبر: لم نحضر لقاء مع رئيس البعثة الأممية

نفى حراك من أجل 24 ديسمبر حضورهم لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال الحراك في بيان له طالعته “الساعة 24″، إنه اطلع على إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، والتي تحدث فيها عن اجتماع مرئي مع مجموعة من النساء ونشطاء المجتمع المدني المنظمين في “حركة 24 ديسمبر”.

وأضاف البيان: “وكون حراك من أجل 24 ديسمبر مسجلا رسميا لدى مفوضية المجتمع المدني، ويعمل بروح الفريق الواحد، وهو مؤسس ومنظم ليعبر عن ملكية الليبيين وحقهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وكونه بادر بالخروج في وقفة رسمية في عدد من المدن الليبية يوم 24 مارس، للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”.

وتابع: “وحرصا من الحراك على الإبقاء على حياديته ولضمان أن يكون معبرا عن الجميع، فإننا نؤكد أننا لم نكن جزءا من لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأشار البيان إلى أن هناك عددا من الحركات والتيارات التي تحمل نفس الاسم، ولم تكن جزءا من وقفاتنا أو بياناتنا السابقة وهي تعبر عن نفسها ولا تعبر عن أراء الحراك سياسيا أو ميدانيا.

وأعرب الحراك في بيانه عن استعدادهم للتعاون مع الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

واختتم البيان بأن الحراك لديه ناطق رسمي يتولى توضيح آرائه وسيتولى نشر أسماء منسقه العام ومنسقي المناطق، أما الاجتماعات الرسمية فسيتم اختيار ممثلي الحراك وفقا لنظامه الداخلي وبالتوافق بين أعضائه.