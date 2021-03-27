كوبيش يلتقي أعضاء حراك 24 ديسمبر وعدداً من النشطاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش لقاءه عبر الاتصال المرئي مع مجموعة من النساء ومع نشطاء المجتمع المدني وأعضاء حركة 24 ديسمبر لبدء مناقشات معهم حول كيفية إشراك الأطراف المهمة في الانتخابات.

وقال كوبيش خلال كلمته في الملتقى السياسي المنعقد عبر الاتصال المرئي أمس الجمعة إن النقاش مع الحراك يصب في صالح إجراء الانتخابات من خلال حملتهم السياسية وغيرها ومن خلال العمل في مجالات عديدة مشيراً إلى أنه من المهم مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني في الانتخابات.

وبين أن هناك عديد المجالات الأخرى المحددة في خارطة الطريق تأتي كأهداف للبلاد مضيفًا” أدرك أن العملية بطيئة للغاية فيما يتعلق بالمناصب السيادية وهي مدرجة في جدول أعمالي وجدول أعمالنا. وأدرك خيبة الأمل التي أصابت الجميع عندما أخفق رئيس الوزراء الدبيبة في ترشيح مزيد النساء للمناصب الوزارية.

وتابع نعم حقائب وزارية مهمة كوزارة الخارجية ووزارة العدل هي الآن في يد المرأة غير أن ذلك لا يكفي وهذا ليس التعهد الذي قدمه عندما انتخبتموه كان تعهده واضحًا جدًا بـ30% من النساء في المناصب العليا.

وأكد على أنه يتم حاليًا مواصلة العمل على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية معتبرا أنها عملية صعبة وأن هناك اتفاق دولي على الحاجة إلى معالجة هذا الأمر إذ يجب أن تكون الدولة ذات سيادة كاملة دون أي وجود أجنبي غير مرغوب فيه.