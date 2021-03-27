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الدبيبة يوجه بالبدء في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بضرورة البدء في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد.

وأفاد بيان المراسلة الموجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى لوزير المالية بأنه «تنفيذا للقانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن منحة للزوجة والأولاد، وسعيا لرفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية، يطلب إليكم مباشرة الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة ابتداء من 1/1/2021 دون انقطاع، وذلك بالتنسيق مع محافظ البك المركزي ووزير الشؤون الإجتماعية».

–  محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أكد الأربعاء الماضي أن علاوة الزوجة والأبناء «تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة» للعام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وقال حمودة في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، إن القيمة النهائية لعلاوة الزوجة والأبناء ستعلن بعد اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنها «مكفولة ومضمونة ضمن الميزانية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • الموضوع هذا ملغي – ومن الضروري ايقافه – وفق قانون القضاء الاسلامي الليبي وإدارة الشريعة والقانون .
    لأسباب الشءون الاجتماعية – وهي تحريم منح نفقة الزوجة اذا كانت على ذمة زوجها فهو مكلف بالانفاق شرعا … عليها وعلى الأولاد .
    وإذا كانت مطلقة فالزوج كذلك مكلف بالنفقة على زوجته واولاده حسب الشرع والقانون . بعد احضار الوثائق المتعلقة بالشءون للشءون الاسلامية الداخلية للدولة .
    وإذا كانت ارملة فهي تتبع الشءون الاجتماعية الليبية بعد احضار الوثاءق للادارة المعنية للنظر في كيفية الإنفاق .
    وإذا كانت في علاقة غير شرعية مع احد الأجانب فيتم تحويل القضية الى الشءون المحاكم والقضاة المتعلق بالدولة والبلديات مع اي اولاد غير شرعيين للنظر في شءونهم بالقضاء المتعلق بالدولة . انتهى

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