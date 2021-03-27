الدبيبة يوجه بالبدء في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بضرورة البدء في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد.

وأفاد بيان المراسلة الموجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى لوزير المالية بأنه «تنفيذا للقانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن منحة للزوجة والأولاد، وسعيا لرفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية، يطلب إليكم مباشرة الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة ابتداء من 1/1/2021 دون انقطاع، وذلك بالتنسيق مع محافظ البك المركزي ووزير الشؤون الإجتماعية».

– محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أكد الأربعاء الماضي أن علاوة الزوجة والأبناء «تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة» للعام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وقال حمودة في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، إن القيمة النهائية لعلاوة الزوجة والأبناء ستعلن بعد اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنها «مكفولة ومضمونة ضمن الميزانية».

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