“العدالة والبناء”: نريد حلا لمشكلة الألغام التي تحصد أرواح الأبرياء

دعت سميرة العزابي الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، السلطة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإحالة التقارير اللازمة لملاحقة المتورطين في زراعة الألغام محليا ودوليا وتقديمهم للعدالة.

وقالت العزابي، في بيان لها اليوم السبت، إنهم يريدون حلا لمشكلة الألغام، مشيرة إلى أنها لا تزال تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في مدن مختلفة خاصة مناطق جنوب طرابلس.

يشار إلى أن التحقيقات في بعض القضايا كشفت عن تورط الجماعات المسلحة والإرهابية في زراعة الألغام بمناطق الحروب خلال الفترة الماضية.

وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكما حضوريا علي المتطرف محمد التواتي محمد النفار، من مواليد 1982 سكان مدينة جالو بالإعدام رميا بالرصاص، لانضمامه إلى مجموعات متطرفة ومقاتلته القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة بنغازي والصادر في 2 فبراير 2021.

وتحدث النفار خلال التحقيقات عن جلب العناصر الأجنبية التكفيرية لمقاتلة القوات المسلحة في مدينة بنغازي، وتفخيخهم المنازل والمباني العامة لعرقلة الجيش، وشارك في الهجمات الإرهابية التى استهدفت الهلال النفطي ومدينة إجدابيا.