حكومة الدبيبة تقر صرف منحة مالية لأصحاب المعاش الأساسي تتراوح بين 650 و800 دينار

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشتهم إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013.

وبحسب نص القرار الذي أوردته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فأن إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا وفق الأتي:

1- مبلغ قدرة 650 دينارا للمستحقين الذين لا يعلون.

2- مبلغ قدره 700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين.

3- مبلغ قدره 800 دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر.

4- مبلغ قدره 800 دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأكثر.

وذلك إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2013.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقته رقم (8) لسنة 2021، عقدت الخميس الماضي، اجتماعها الأول والذي خصص «لوضع مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية بما يكفل تحقيق العدالة في منظومة مرتبات القطاع العام»، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

– لجنة حكومية تناقش مقترحًا لرفع قيمة المعاشات الأساسية

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