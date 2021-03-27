“وزير الصحة” يزور عيادة الصابري ببنغازي ويوجه بافتتاحها في أسرع وقت

زار وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، عيادة الصابري المجمعة في بنغازي.

ويرافق الوزير أثناء الزيارة ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية وإدارة التفتيش والمتابعة ومكتب مشروعات الصحة بنغازي والشركة المنفذة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن الزناتي اطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز بالعيادة المجمعة حيث ستكون هناك قسم للأشعة متكامل، وعيادات تخصصية ومعمل بأحدث التجهيزات بالإضافة إلى غرفتي عمليات إحداهما للعمليات الكُبرى وأخرى للعمليات الصُغرى.

وأعطى وزير الصحة تعليماته بتسريع وتيرة العمل وتوفير ما يلزم لافتتاحه في أقرب وقت ممكن، وذلك لتقديم الخدمات للمواطن بالعيادات الخارجية والرعاية الصحية الأولية.