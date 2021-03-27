وزير الصحة يزور مناطق الجنوب

أدى وفد حكومي رفيع المستوى يتقدّمة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي ،السبت ،زيارة إلى مناطق الجنوب ،حيت بدأ الوفد رحلته لمدينة سبها وكان ضمن وفد الوزير جميع إدارات وزارة الصحة وذلك للإطلاع عن قرب على كل مايحتاجه قطاع الصحة ببلديات الجنوب .

و أكد الوزير خلال كلمة بالمناسبة ،على أن الجنوب عانى بما فيه الكفاية وواجب علينا الوقوف بأنفسنا لرفع هذا العناء وتوفير كل مايلزم خصوصاً في ظل تفشي وباء كورونا وأكد في مستهل كلمته للحاضرين أن الهدف هو أن نكون يد واحدة للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن .

و استقبل الوفد كل من عميد بلدية سبها إبراهيم الشاوش وأعضاء المجلس البلدي ومدير مستشفى سبها الطبي د.عبدالرحمن عريش ومدير مستشفى القطرون ومدير مستشفى ونزريك ومدير الخدمات الصحية سبها ورئيس الهلال الأحمر فرع سبها ومدير مساعد المختبر المرجعي وأعيان ووجهاء الجنوب .

