وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة  الوطنية يشدد  على استثمار التراث الثقافي والطبيعي في ترسيخ الهوية الوطنية وتوحيد الصف

طرابلس 28 مارس 2021 (وال)- شدّد وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد عبد السلام عبد الله اللاهي, على أهمية تبني خطة عمل لوزارة السياحة تعزز الاستقرار، ونشر رسالة السلام والتسامح والتنمية والازدهار، وتخلق منصات للحوار وتبادل الآراء بين الليبيين وتحثهم على استثمار التراث الثقافي والطبيعي في ترسيخ الهوية الوطنية وتوحيد الصف.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده بطرابلس مع مديري الإدارات بمقر الوزارة، بحضور مستشاري الوزير، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق السياحي الذي قدم عرضًا ضوئيًا عن المخطط العام للتنمية السياحية، والخطط والبرامج السابقة.

وقد ناقش الحاضرون وضع رؤية وخطة عمل قصيرة المدى، وتبني إستراتيجية في توزيع المهام والاختصاصات على نطاق جغرافي يتيح سهولة انسياب الأعمال ويسهم في تفتيت المركزية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وكما تم تدارس مقترحات الأقاليم السياحية والتقسيم الإداري للوزارة، عبر إنشاء مديريات السياحة وفق القرار رقم 55 لسنة 2014 الصادرة عن وزير السياحة الأسبق، وما ورد في المخطط العام للتنمية السياحية 2009-2025، ونقل الاختصاصات للمديريات وتوسعة صلاحياتها، بما يخدم الأهداف العريضة الواردة في المخطط العام. (وال- طرابلس) أ ف/ ر ت

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