مصرع 4 مصريين وإصابة 19 آخرين في انقلاب سيارة بمدينة البيضا

شهدت منطقة المخيلى جنوب مدينة البيضا حادث سير نتج عنه انقلاب سيارة كانت تقل 23 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 17مصريا، ما أدى إلى إصابة 19 شخصا ووفاة 4 مصريين متأثرين بإصابتهم.

ومن المقرر وصول جثامين المصريين غدا الأحد عبر منفذ السلوم، حيث تم استعداء ذويهم لاستلامها، لإجراء عملية الدفن في مقابر عائلاتهم، وومن بين الضحايا السيد عبدالعليم عز الرجال 35 سنة ويعمل حداد، وعبدالله عبدالفتاح صالح 42 سنة ويعمل مبلط.

وتكرار حوادث المرور في ليبيا يجعلها من أكثر الدول تضررا خصوصا من حوادث المرور التي تؤدي إلى وفاة ما يعادل 6 أشخاص يوميا حسب وزارة العدل الليبية، حيث يعد هذا الرقم كبيرا جدا لدولة لا يتعدى سكانها خمسة ملايين نسمة.