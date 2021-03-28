الشاطر رئيساً لجامعة سرت خلفاً للمحجوب

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية قراراً بتكليف الدكتور سليمان الشاطر رئيساً لجامعة سرت.

الشاطر من مواليد مدينة سرت عام 1969

ودرس بمدارسها الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم التحق بجامعة قاريونس ليتخرج منها بكلية الآداب قسم الإعلام شعبة الإذاعة سنة 1991م.

ثم تحصل على دبلوم عال في التربية من جامعة عمان العربية عام 2002م

وماجستير في الإدارة التربوية من جامعة عمان العربية عام 2003م

وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية من جامعة دمنهور بمصر عام 2012م

تدرج بعديد من الوظائف منها بوكالة الأنباء الليبية من سنة 1994م حتى 2000م

وعمل كمتعاون بالتدريس بقطاع التعليم

والتحق بالإذاعة منذ إنشائها وكانت له مساهمات في الإعداد والتقديم لكثير من البرامج المسجلة والمباشرة وكلف كمدير لإدارة البرامج الإذاعية في الفترة من 2003 حتى 2004م

والتحق ايضاً بصحيفة القرضابية فور إصدار قرار اعتمادها وكلف بذلك الوقت كمدير لتحريرها.

أما أبرز محطاته في جامعة سرت

كُلف رئيساً لقسم الجودة بكلية التربية عام 2012 ثم رئيساً لقسم الادارة والتخطيط التربوي بالكلية عام 2013 وعضواً بلجنة اعداد الخطة الاستراتيجية بالجامعة ورئيساً لقسم الدراسة والامتحانات عام 2014 ومديراً لإدارة الدراسات العليا بالجامعة سنة 2015 وعضو باللجنة الاستشارية بالجامعة منذ العام 2017 و عضو لجنة تحرير مجلة جامعة سرت من العام 2018 وعميداً لكلية التربية من ابريل من نفس العام ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الأول لكلية التربية جامعة سرت اكتوبر 2019 بالإضافة لإشرافه على العديد من اللجان التحضيرية في الجامعة وكذلك عضوية العديد من لجان تحكيم مجلات العلوم الإنسانية في ليبيا والأردن والجزائر.

يُذكر أن الوزارة أصدرت تكليفاً للدكتور سليمان الشاطر لرئاسة الجامعة خلفاً للدكتور احمد فرج المحجوب والذي يشغل حالياً منصب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان اختياره بحكومة الوحدة الوطنية التي مُنحت ثقة مجلس النواب الليبي خلال جلسة منح الثقة التي جرت بمدينة سرت مطلع مارس الجاري.