«الأرصاد»: طقس معتدل غربًا وتكاثر للسحب في أقصى الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة أثناء النهار على مناطق غرب ليبيا اليوم الأحد، مع تكاثر للسحب على أقصى مناطق الشمال الشرقى.

رأس أجدير- سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس غائم جزئيا إلى قليل السحب.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية شرقية يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و26 درجة، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط إمطار خفيفة اليوم و احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار من يوم الثلاثاء يصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18 و 22 درجة، ولا تتجاوز 15 درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الثلاثاء خاصة على المناطق الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات- غدامس-الحمادة:

الطقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أقصي مناطق الجنوب.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و 28 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس مشمس بوجه عام.

الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و 24 درجة.

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