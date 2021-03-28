«برقيق» من أنقرة: المعارضون لرفع الدعم جزء من العصابات المستفيدة من التهريب

رأى عاطف برقيق، القيادي الإخواني الليبي، والموظف بسفارة ليبيا بإسطنبول، أن المعارضين لرفع الدعم، هم جزء من العصابات المستفيدة من التهريب، بحسب وصفه.

وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المعارض لرفع الدعم إما أن يكون شخص لا يعرف مصلحته أو أنهم جزء من العصابات المستفيدة من التهريب أو يعملون مع المهربين”.

وأضاف، القيادي الإخواني الليبي، والموظف بسفارة ليبيا بإسطنبول “اعطوا الدعم لأرباب الأسر يكفي إهدارا للمال العام”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قررر أول أمس الجمعة، تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات والسلع لاستبدالهم بالدعم النقدي المباشر.

وذكرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (7) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم المادي.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.