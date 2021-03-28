«فنوش»: نبش المقابر بحثاً عن الخلاص «إعلان هزيمة»

أكد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، أن انتشار الشعوذة والسحر في أي مجتمع هو انعكاس لحالة الانحطاط والعجز التي يمر بها.

وقال فنوش، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “انتشار الشعوذة والسحر في أي مجتمع هو انعكاس لحالة الانحطاط والعجز التي يمر بها”.

وأضاف “نبش المقابر بحثا عن الخلاص إعلان هزيمة وتعبير عن مجتمع مأزوم حد الضياع”.

ومطلع الشهر الجاري، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في تجاوزات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتبها في مدن الزاوية وتاجوراء وطرابلس المركز ودرنة وبنغازي، حيال تجاوزاها لصحيح القانون وقيامها بأعمال ليست من اختصاصها القانوني باعتبارها جهة مشرفة على المساجد وليست سلطة إنفاذ قانون وليست مكلفة بحكم القانون للقيام بهذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لاختصاصاتها ومهام عملها، وما يفعله ما يسمى بـ«وحدة مكافحة السحر والشعوذة» التابعة لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وحثت اللجنة، السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي، وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين، وتحمل اللجنة مسؤوليتهم القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماته تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.