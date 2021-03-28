ليبيا الان

«الغويل»: قرار تجميد الأموال لم يؤثر فيّ لأني لا أملك حساباً مصرفياً خارجياً

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنه، قال رئيس حكومة الإنقاذ سابقا، خليفة الغويل، «إن العقوبات الدولية المتمثلة في تجميد الأموال وفرض حظر السفر، لم يؤثّر فيّ لأني لا أملك حسابًا مصرفيًّا خارجيًّا ولا حاجة لي للسفر، ورفعُها لن يغير شيئا».

واعتبر رئيس حكومة الإنقاذ السابق، في تصريحات صحفية، أن المجتمع الدولي والغربي يسيطر على ليبيا اليوم بسبب المسؤولين الذين سمحوا له بالتدخل.

ورأى أن من أبرز أسباب مشاكل ليبيا هي المؤتمرات الخارجية كالصخيرات وتونس، قائلا: «إن جميعها تلفيقيّة لا تعطي حلولًا حقيقية، لأن الحلَّ الديمقراطي يُحدِّدُه الليبيون عبر صندوق الاقتراع».

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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