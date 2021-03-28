السيطرة علي تسرب نفطي بالقرب من حقل الظهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت أمس السبت، من إصلاح تسرب حدث بخط (32) بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع (140 كم).

ووفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم، تمكنت الفرق الفنية من إتمام العمل وإصلاح التسرب في وقت قصير دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية.

ووجهت المؤسسة التحية للفرق الفنية، والذين وصفتهم بـ«الأبطال».

شركة سرت توسع رقعة نشاطها وتبدأ العمليات في القطعة «م ن 101» بحوض مرزق

وأمس السبت أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، توسيع رقعة نشاطها بعد اتخاذ خطوات جديدة في زيادة الإنتاج، من خلال فريق متخصص إلى القطعة م ن 101 بحوض مرزق، التي أسندت إلى الشركة بناء على قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 141 لسنة 2007.

وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات المؤسسة الوطنية للنفط، وفي إطار الخطوات التي تتخذها الشركة في زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام وتعويض الكميات النفطية المنتجة باحتياطيات جديدة.

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