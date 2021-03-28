الدبيبه يوجه وزير المالية بصرف منحة الزوجة والأولاد

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وزير المالية بمباشرة الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013بشأن تقرير منحة الزوجة وأولاد لرفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية.

ودعا الدبيبه إلى صرف المنحة المقررة ابتداء من 1 يناير 2021 دون انقطاع وذلك بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأصدر الدبيبه، السبت، قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي تضاف إلى معاشاتهم الشهرية.

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2012 ، سيتقاضى المستحقين الذين لا يعولون أسر 650 دينار إضافة إلى معاشهم الأساسي، فيما سيتقاضى من يعولون أسرة مكونة من فردين مبلغ 700 دينار إضافية.

وبحسب نص القرار سيتقاضى من يعولون أسرة مكونة من 3 أفراد أو أكثر 800 دينار إضافة إلى معاشهم الأساسي.

وأوضحت الحكومة في القرار، أن هذه المكافأة ستصرف إلى حين زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار سيبدأ من تاريخ صدوره من قبل الجهات المختصة تنفيذه.