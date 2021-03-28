الدبيبة يُوجّه بصرف منحة الزوجة والأبناء.. ويُحدد الموعد

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية كتابا رسميا لوزير المالية في الحكومة بمباشرة الإجراءات العاجلة لصرف منحة الزوجة والأبناء ابتداءً من مطلع العام (1-1-2021) دون انقطاع.

الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أشارت إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للقانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن إقرار منحة للزوجة والأولاد، وذلك سعيا لرفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية.

كما أهاب رئيس الحكومة بوزارة المالية التنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية.

يذكر أن المؤتمر الوطني العام أقر سنة 2013 منحة للزوجة والأولاد، وكان المجلس الرئاسي السابق أصدر قرارا في أغسطس الماضي بصرف المنحة المذكورة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، حيث طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول بالقيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته للمجلس.

وفي ديسمبر الماضي وقعت وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق مذكرة تفاهم بشأن ربط منظومة صرف منحة الزوجة والأولاد بينهما، تتضمن بحث آليات معالجة قيمة المنحة في ظل تعديل سعر صرف الدينار الليبي تزامنا مع قرار بزيادة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20% .

وحدد المصرف المركزي في يناير الماضي، القيمة الشهرية للمنحة حيث تبلغ 100 دينار للأبناء دون الثامنة عشرة و150 دينارا للزوجة التي لا تعمل، على أن يتم صرف 9 أشهر كدفعة أولى.

يشار إلى أن المصرف كان قد أعلن عن عودة منحة الزوجة والأبناء منتصف شهر ديسمبر الماضي كإحدى الخطوات التي تساهم في التخفيف من آثار رفع سعر الصرف للعملة والذي بدأ العمل فيه منذ مطلع العام الحالي 2021.

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