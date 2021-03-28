وزير السياحة يناقش النهوض بالقطاع وتحقيـق هويـة سياحيـة متميزة لليـبـيا

عقد وزير السياحة والصناعات التقليدية “عبدالسلام عبدالله اللاهي” اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات بالوزارة، والمؤسسات والقطاعات التابعة للوزارة ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق السياحي ناقش مخطط التنمية السياحية، والبرامج للنهوض بقطاع السياحة وتحقيـق هويـة سياحيـة متميزة لليـبـيا.

كما ناقش الحاضرون وضع رؤية وخطة عمل قصيرة المدى، وتبني إستراتيجية في توزيع المهام والاختصاصات على نطاق جغرافي يتيح سهولة إنسياب الأعمال ويسهم في تفتيت المركزية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

ووفق وكالة( وال)قُدمت خلال الإجتماع مقترحات الأقاليم السياحية والتقسيم الإداري للوزارة، عبر إنشاء مديريات السياحة بما يخدم الأهداف العريضة الواردة في المخطط العام.