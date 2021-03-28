“ذا ستيزن”: لا يمكن الحكم على نجاح السلطة الجديدة في ليبيا قبل موعد الانتخابات في ديسمبر

ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ستيزن” الإخباري الهندي تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة بولادة طفل، لا يمكن الحكم عليها قبل الأوان.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن نضوج ونمو هذه السلطة يمكن الحكم عليه من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة، أولها حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر، المقبل وهو الاستحقاق الذي إن تم سيجعل القائمين عليه أحرارًا وشفافين، مع وصول كامل إلى وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين.

وبحسب التقرير، فقد كانت فحوى السؤالين الثاني والثالث عن إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، ووقف الدعم الدولي لبعض الأطراف، فيما كان السؤال الرابع عن مدى تحقيق تصدير للنفط يوفر الموارد اللازمة لتحسين مستوى معيشة الشعب، ليأتي آخر سؤال عن مدى تعاون المجتمع المالي الدولي والمانحين.

وتطرق السؤال الأخير عن إمكانية قيام المجتمع المالي الدولي والمانحين بترتيبات تقديم دعم مالي للسلطات الليبية لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، ليختتم التقرير بالتأكيد على أن الإجابة على جميع هذه الأسئلة هي من ستحدد مصير ليبيا في ظل هذه السلطة الجديدة.

ترجمة المرصد – خاص

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