نائب رئيس حكومة الوحدة يبحث الملف الأمني بسبها

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح مع المجلس البلدي سبها المشاكل والعراقيل التي تواجه الملف الأمني بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والأجهزة الأمنية داخل بلدية سبها وممثلي الشركة العامة للكهرباء المنطقة الجنوبية بحث ملف الكهرباء وملف الخدمات داخل بلدية سبها.

وأعلنت بلدية سبها السبت وصول وفد من حكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة سبها بالجنوب الليبي وبينت أن الوفد ضم نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح ووزير الصحة بالحكومة علي الزناتي وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل .

وكان في استقبال الوفد بمطار سبها الدولي عميد المجلس البلدي سبها المكلف ابراهيم حامد الشاوش ومديرية الامن سبها ومديرى إدارات القطاع الصحي بالجنوب.